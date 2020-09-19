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Навальный рассказал о восстановлении

Источник:
Sibnet.ru
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Оппозиционный политик Алексей Навальный, лечащийся в немецкой клинике после предполагаемого отравления, опубликовал пост, где рассказал, что недавно не понимал, как разговаривать, а сейчас может подняться по лестнице.

«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова», — отметил Навальный в Instagram.

Он рассказал, что у него дрожат ноги, когда поднимается по лестнице, «телефон в руках бесполезен, как камень, а налить водички превращается в целый аттракцион». Навальный поблагодарил врачей, которые превратили его из «технически живого человека» в человека, который «умеет быстро листать инстаграм» и понимает, где ставить лайки.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, его госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли в немецкую клинику. Российские врач назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Правительство Германии, ссылаясь на военных медиков, заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Соратники блогера сообщили, что вещество было на бутылке, которую они вывезли из томской гостиницы.

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