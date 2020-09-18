Автобус Барнаул-Новосибирск съехал в кювет из-за приступа у водителя

Водителю междугороднего автобуса Барнаул-Новосибирск стало плохо в пути, он съехал в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В 07.00 утра в Черепановском районе Новосибирской области на 83 километре трассы Р-256 63-летнему водителю междугороднего автобуса, который следовал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска стало плохо.

«Он съехал в кювет. В этот момент в автобусе находилось 42 пассажира, никто из них не пострадал, — сообщил представитель пресс-службы. Затем приехал сменный водитель и довез пассажиров до конечной точки маршрута.