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Автобус Барнаул-Новосибирск съехал в кювет из-за приступа у водителя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водителю междугороднего автобуса Барнаул-Новосибирск стало плохо в пути, он съехал в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В 07.00 утра в Черепановском районе Новосибирской области на 83 километре трассы Р-256 63-летнему водителю междугороднего автобуса, который следовал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска стало плохо.

«Он съехал в кювет. В этот момент в автобусе находилось 42 пассажира, никто из них не пострадал, — сообщил представитель пресс-службы. Затем приехал сменный водитель и довез пассажиров до конечной точки маршрута.

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Топ комментариев

slavaynin

Надо учредить ежегодную премию "новичёк"

senik

Да там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...

Voland2

Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...

Uynachalnica

Маловато будет... Не ценят гения!

Удав Каа

Обаме же дали вроде, за 4 (ЧЕТЫРЕ) военные компании премию мира, а тут ваще других кандидатов не видно.