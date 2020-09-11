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Водитель в Кузбассе насмерть сбил велосипедиста из-за мухи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Водитель в Прокопьевском районе сбил насмерть велосипедиста, потому что закрыл глаза из-за попавшей мухи, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина на Renault Kaptur летом прошлого года в районе села Иганино наехал на велосипедиста, который скончался от полученных травм. Водитель объяснял, что во время поездки ему в глаз попала муха и он закрыл глаза. 

Однако автомобилист нарушил правила дорожного движения: он должен был снизить скорость и остановиться, но вместо этого он выехал на встречную полосу и съехал на обочину.

Суд признал автомобилиста виновным и назначил ему три года лишения свободы условно. Также осужденный обязан выплатить супруге погибшего 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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