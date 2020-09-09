Предметы XVIII века впервые нашли в Кемерове

Археологи обнаружили предметы XVIII века при раскопках в Кемерове, то первые подобные находки в столице Кузбасса, сообщил один из исследователей кандидат исторических наук Алексей Марочкин.

Ученые ведут работы между Кировским и Рудничным районами — это место, где на берегу ручья Крутого находилась деревня, которая с 1721 года известная под названием Комарово или Кемерово. И им повезло найти сохранившийся культурный слой XVIII века.

«Своим раскопом зацепили сооружение, которое было построено в начале 18 века. там была утварь, фрагменты керамической посуды, железные кованые вещи и очень интересные фрагменты изразцов, фрагменты оружейных кремний», — сказал Марочкин в эфире «Вести Кузбасс».

Археолог уточнил, что на территории Кемерова это первые такие находки.