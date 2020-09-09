Поликлинику закрыли из-за коронавируса в Хакасии

Терапевтическое отделение Абаканской больницы закрыли из-за заражения врачей коронавирусом, сообщает Минздрав Республики Хакасия.

«Главным санитарным врачом по Хакасии было предписано на время приостановить деятельность медицинской организации в связи с формированием нового эпидемического очага новой коронавирусной инфекции. В больнице выявлены случаи заражения среди сотрудников медорганизации.

В отделении на проезде Северный, 5 в Абакане будет проведена дезинфекция всех помещений с последующим лабораторным контролем качества и все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Все жители Абакана, прикрепленные к данному терапевтическому отделению, могут обращаться за медицинской помощью в головной корпус Абаканской межрайонной больницы.