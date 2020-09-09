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Неизвестные распространяли фейки от имени новосибирского избиркома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неизвестные распространяли поддельное заявление от имени новосибирского избиркома, в котором говорилось, что на избирательных участках будут взимать штрафы сотрудники ГИБДД, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

«В сети появилось якобы заявление избирательной комиссии, которое вводило в заблуждение избирателей о предполагаемом взаимодействии с правоохранительными органами. Якобы в помещении для голосования будут взыскивать неоплаченные штрафы. Такие вещи считаю недопустимыми. Отдает грязной технологией распространение таких ложных сведений», — сказала Благо.

Она добавила, что избирком направил информацию в правоохранительные органы, они ведут проверку для выявления источника.

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Топ комментариев

Vitall2005

Вот и доказательство что отравление Навального это фейк.

vad7958

Симулянт этот Навальный мелкая сошка в большой игре

Иркут 69

Из 8 лет срока, минимум 3 года - "заслуга" этого афериста от юриспруденции. И этот персонаж будет что...

Nik3316

перевертыш 69, прокомментируй новость, зачем немцы данные секретят, а не на суд всему миру выносят для...

ponhik78

У нас есть доказательства, но мы вам их не покажем. Как обычно у них в последнее время)))