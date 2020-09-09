Неизвестные распространяли фейки от имени новосибирского избиркома

Неизвестные распространяли поддельное заявление от имени новосибирского избиркома, в котором говорилось, что на избирательных участках будут взимать штрафы сотрудники ГИБДД, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

«В сети появилось якобы заявление избирательной комиссии, которое вводило в заблуждение избирателей о предполагаемом взаимодействии с правоохранительными органами. Якобы в помещении для голосования будут взыскивать неоплаченные штрафы. Такие вещи считаю недопустимыми. Отдает грязной технологией распространение таких ложных сведений», — сказала Благо.

Она добавила, что избирком направил информацию в правоохранительные органы, они ведут проверку для выявления источника.