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Омский губернатор допустил увольнение главы района после ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Полтавского района Александр Милашенко, попавший в ДТП, возможно, будет уволен «в связи с новыми вскрывшимися обстоятельствами», сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Авария с участием омского чиновника произошла в субботу, 25 мая. Тогда Хоценко сообщил, что в Омской области попал в ДТП глава Полтавского района Милашенко.

По данным полиции Омской области, на объездной автодороге вблизи села Воронцовка водитель Nissan X-Trail выехал на половину встречного движения, где столкнулся с автомобилем Иж-2717-220. Виновник аварии, который был за рулем Nissan, покинул место происшествия на попутном транспорте. О том, кто находился за рулем внедорожника, правоохранители не сообщили.

По неофициальным данным, Nissan X-Trail управлял Милашенко. Глава района, по словам очевидцев, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«По результатам проверки совместно с депутатами районного Совета будем принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Васильевича Милашенко в должности главы», — написал Хоценко в телеграм-канале

Милашенко, по данным сайта правительства региона, четырежды (с 2008 года) переизбирался главой Полтавского муниципального района Омской области.

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ЧП #ДТП #Омск #Местная власть
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