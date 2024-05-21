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Экс-глава Кузбасса Цивилев остался куратором региона

Источник:
Sibnet.ru
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Министр энергетики РФ, экс-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Фото: © пресс-служба правительства Кузбасса

Экс-глава Кемеровской области Сергей Цивилев, назначенный министром энергетики России, заявил, что будет куратором региона, он остался в команде Кузбасса.

«Когда в администрации президента мне поставили задачу перейти в Министерство энергетики РФ, то спросили, какая мне помощь как министру нужна. Я ответил, что, во-первых, прошу согласовать меня куратором Кузбасса. <...> Согласования со всех сторон получены, поэтому я остаюсь в команде Кузбасса», — сказал Цивилев во время представления врио губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

Экс-губернатор отметил, что не будет брать с собой никого из команды Кузбасса, хотя ему было бы «намного легче», так как предстоит большая работа в регионе.

«Но если я начну выдергивать людей, что произойдет? Поэтому я буду работать с той командой, которая есть в министерстве энергетики», — сказал Цивилев.

Министр энергетики добавил, что уже в конце мая — начале июня опять приедет в Кемеровскую область на III Женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях».

Цивилев назначен на пост министра энергетики 14 мая. Он руководил Кемеровской областью с 2018 года, когда стал врио губернатора после отставки Амана Тулеева.

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Политика #Местная власть #Кузбасс
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