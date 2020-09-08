Претензии Роспотребнадзора поставили школы Хакасии на грань закрытия

Глава Саяногорска Михаил Валов заявил, что из-за претензии Роспотребнадзора к школам в Хакасии им придется перейти на дистанционное образование, так как денег все необходимые меры у школ нет.

По словам Валова, Роспотребнадзор выдал целую кипу требований, которые необходимо выполнить для открытия школ 1 сентября. Кроме масок, антисептиков, дозаторов и бесконтактных термометров образовательные организации обязательно должны приобрести и массу дополнительного оборудования в классы, в том числе бактерицидное оборудование, рециркуляторы, дезары. Всё это дополнительное оборудование стоит десятки миллионов рублей.

«Ни в школах, ни в муниципалитетах Хакасии денег на покупку сотен дорогостоящих приборов - нет. В этих условиях директорам школ приходится выкручиваться кто как может… Однако для наших надзорных органов все эти мучения ничего не значат. Руководители Саяногорских школ получили предупреждения, что их скоро начнут скопом штрафовать за нарушение новых антиковидных санитарных правил», — отметил глава Саяногорска.

Он добавил, что без поддержки федеральных органов власти Республика Хакасия не сможет обеспечить исполнение всех новых требований Роспотребнадзора.

«Если ситуация не изменится, и дополнительной помощи муниципальным органам власти не будет, то многие школы Хакасии будут просто закрываться, и уходить на дистанционное образование. Меня в этой ситуации удивляет одно — федеральное правительство декларирует всевозможные виды поддержки бизнесу (причем не самому мелкому), а почему школам никто не помогает? Сделать крайними директора и Главу муниципалитета, конечно, легко», — отметил Валов.

Мэра Саяногорска в июле оштрафовали за езду в пьяном виде. Он заявил, что принимал лекарства, а не алкоголь.