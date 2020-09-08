Латвия откажется от совместного с Белоруссией ЧМ по хоккею

Латвия откажется проводить чемпионат мира по хоккею, если он будет проходить и в Белоруссии, говорится в письме правительства в Международную федерацию хоккея.

ЧМ по хоккею должен пройти в 2021 году сразу в двух странах — Белоруссии и Латвии. Главной площадкой турнира, предполагалось, станет 15-тысячная «Арена-Минск», где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финальная встреча. Но после выборов президента Белоруссии и последовавших за ними протестов президент Латвии заявил, что не считает возможным проводить первенство вместе.

«Правительство Латвийской Республики призывает передать статус главного организатора чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года какой-то другой стране. Если ситуация с правами и свободами человека в Беларуси не изменится и соответствующие решения со стороны IIHF не будут приняты, правительство Латвийской Республики может отозвать свои гарантии в качестве страны — организатора ЧМ-2021», — приводит издание Neka personiga письмо правительства в IIHF.

При этом президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис считает, что такое решение разрушит авторитет страны в глазах хоккейного мира. «Такого события как хоккейный чемпионат мира в стране не проходило уже пятнадцать лет, а в случае отказа — не будет и еще ближайших пятнадцать лет», — сказал он.