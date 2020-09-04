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Эксгибициониста на Алтае посадят на 12,5 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд приговорил 57-летнего жителя Республики Алтай к 12,5 годам лишения свободы за то, что он разделся в магазине на глазах детей, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что в феврале в Горно-Алтайске в торговом центре «Ткацкий-2», расположенного по улице Чорос-Гуркина, 4, мужчина совершил «иные действия сексуального характера в отношении двоих малолетних девочек» в возрасте 10 и 11 лет, умышленно обнажившись в их присутствии.

Испуганные дети обратились к продавцу близлежащего торгового отдела, рассказав женщине о произошедшем. Бдительная работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы, после чего злоумышленник был задержан.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновными и назначил осужденному наказание в виде 12,5 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на один год, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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