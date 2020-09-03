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Отмена скидки на вывоз угля негативно скажется на Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба РЖД

Отмена скидки РЖД на экспортные перевозки энергетического угля и антрацита в направлении портов Северо-Запада России негативно скажется на угольной отрасли, которая в настоящий момент находится в кризисе, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Правление РЖД приняло решение об отмене 12,8% скидки на вывоз угля в направлении этих портов, которая действовала с марта. Цивилёв ранее говорил, что необходима скидка в 50%.

«Аргумент ОАО “РЖД” о росте котировок угля в северо-западных портах лишен оснований — цена на уголь и курс доллара сейчас сопоставимы с теми, которые были в марте-апреле 2020 года. Поэтому отмена скидки в 12,8%, которую, напомню, мы считаем недостаточной, отрицательно скажется на состоянии угольной отрасли страны, которая уже полтора года находится в кризисе», — написал Цивилёв в официальном Telegram-канале.

«Кузбасс чужого не просит. Если кто-то считает, что наши требования не справедливы, мы ждем вас в гости — организуем экскурсию в забой и общение с горняками. Думаю, что после этого все вопросы отпадут сами собой», — добавил он.

Решение об отмене скидки вступит в силу через 30 дней с момента опубликования, то есть в начале октября текущего года.

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