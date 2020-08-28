Криминального авторитета арестовали в Туве

Полицейские арестовали криминального авторитета в Туве, он был неоднократно судим, сообщает МВД Республики.

Спецназ задержал 47-летнего жителя Барун-Хемчикского района по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.

По предварительным данным, с начала 2017 года за ним признано высшее положение в криминальной иерархии Республики Тыва. Правоохранителями задокументирована противоправная деятельность так называемого положенца, неоднократно судимого за совершение преступлений против личности. Фигурант уголовного дела заключен под стражу.

В отношении него следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.