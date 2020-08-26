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Экологический оператор Росатома ликвидирует «Сибирский Чернобыль»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Подведомственный Росатому «Федеральный экологический оператор» стал единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском Иркутской области, называемым «Сибирским Чернобылем», говорится в распоряжении правительства РФ.

Ситуацию на территории предприятия Росприроднадзор назвал «экологическим Чернобылем». 434 миллиона рублей пойдут на устранение накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром».

Минприроды в месячный срок поручено заключить с «Федеральным экологическим оператором» государственный контракт на 2020-2021 годы.

«Федеральный экологический оператор» в 2020 году должен будет провести демонтаж основного источника загрязнения территории промплощадки, привести в безопасное состояние пять содержащих отходы I и II классов опасности аварийных емкостей, создать защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары.

В 2021 году оператору предстоит привести в безопасное состояние объекты в Усолье-Сибирском, в 2022 году — оценить накопленный вред окружающей среде и спроектировать ликвидацию накопленного вреда. Затем до 2024 года ликвидировать накопленный вред. 

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Иркут 69

Ротаны при ВП - семейка номер один. Крепко оседлали федбюджет, тему госзаказов и сосут деньги российских...

putil-sergej

что же ты под контроль взял за 20 лет!?

AVM2

Ну мирная так мирная, сказал Лукашенко, взяв автомат в руки )

Archangel3339

Цитатавыяснили врачи в Омске.Насчёт врачей не знаю, но вот главврач ляпнул про диабет.

_ASUS__

объявляю тихоновскую домохозяйкой на деньги госдепа попытавшуюся устроить цветную революцию в стране...
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