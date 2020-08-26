Экологический оператор Росатома ликвидирует «Сибирский Чернобыль»

Подведомственный Росатому «Федеральный экологический оператор» стал единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском Иркутской области, называемым «Сибирским Чернобылем», говорится в распоряжении правительства РФ.

Ситуацию на территории предприятия Росприроднадзор назвал «экологическим Чернобылем». 434 миллиона рублей пойдут на устранение накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром».

Минприроды в месячный срок поручено заключить с «Федеральным экологическим оператором» государственный контракт на 2020-2021 годы.

«Федеральный экологический оператор» в 2020 году должен будет провести демонтаж основного источника загрязнения территории промплощадки, привести в безопасное состояние пять содержащих отходы I и II классов опасности аварийных емкостей, создать защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары.

В 2021 году оператору предстоит привести в безопасное состояние объекты в Усолье-Сибирском, в 2022 году — оценить накопленный вред окружающей среде и спроектировать ликвидацию накопленного вреда. Затем до 2024 года ликвидировать накопленный вред.