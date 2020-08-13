«Скорая» с роженицей в Омске попала в ДТП

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Омской области, в автомобиле в момент аварии находилась 18-летняя девушка, которую везли в роддом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным полиции, водитель «скорой» столкнулся с автомобилем «Опель Корса» и перевернулся. В результате аварии два медработника попали в больницу.

Беременную девушку, которую везли в роддом, требовалось срочно доставить в медицинское учреждение. Очевидец ДТП в сопровождении экипажа ДПС довез роженицу до больницы.

Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает омское ГУ МВД.