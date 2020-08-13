Аквапарк открылся в Новосибирске

Аквапарк в Новосибирске возобновил работу, но все же оставил ограничения на некоторые виды услуг, сообщили на страннице компании в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в понедельник сообщил о готовности снять ограничения на работу бассейнов, банных комплексов, а также залов ресторанов. В среду открылся аквапарк на Яринской.

«Комплекс Аквамир с 12 августа возобновляет свою работу в режиме саун, бань, душевых по предоставлению общегигиенических услуг и плавательных бассейнов», — сообщили в социальной сети.

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Однако аттракционы и горки работать не будут до дальнейших распоряжений. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в помещениях проводится усиленная дезинфекция, установлены рециркуляторы, вода очищается в несколько этапов, сотрудники проходят медицинский контроль, заверили сотрудники аквапарка.

С июня начали работать музеи и Новосибирский зоопарк. В июле открылись продовольственные рынки, летние кафе и террасы, а также непродовольственные магазины, расположенные в торговых центрах.