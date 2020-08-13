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Аквапарк открылся в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аквапарк в Новосибирске возобновил работу, но все же оставил ограничения на некоторые виды услуг, сообщили на страннице компании в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в понедельник сообщил о готовности снять ограничения на работу бассейнов, банных комплексов, а также залов ресторанов. В среду открылся аквапарк на Яринской.

«Комплекс Аквамир с 12 августа возобновляет свою работу в режиме саун, бань, душевых по предоставлению общегигиенических услуг и плавательных бассейнов», — сообщили в социальной сети.

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Однако аттракционы и горки работать не будут до дальнейших распоряжений. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в помещениях проводится усиленная дезинфекция, установлены рециркуляторы, вода очищается в несколько этапов, сотрудники проходят медицинский контроль, заверили сотрудники аквапарка.

С июня начали работать музеи и Новосибирский зоопарк. В июле открылись продовольственные рынки, летние кафе и террасы, а также непродовольственные магазины, расположенные в торговых центрах. 

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kobra_72

Коронавирус еще и мозг убивает.

Alexander222

в лесу?! ...действительно маразм, скоро дома заставят ходить с маской, чтобы при постоянно падающей экономике...

corrector

Л логика ? М мозг ? Т тупость !

Drronum

В лесу? Это наверно что бы комаров не заразить дыханием? И заставить фильтры ставить на пятую точку,...

Disobedient

Посмотри видео ролики на ютубе пока в прямом доступе. Как машина врезается в омон. Как бутылки с зажигательной...
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