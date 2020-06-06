Маски для бассейна изобрели в Японии

Японские специалисты изобрели защищающие от коронавируса маски для плавания, они стали пользоваться большим спросом после открытия бассейнов в стране.

Согласно требованиям, люди должны находиться в помещении бассейна в маске, однако при этом традиционные изделия использовать в воде невозможно, они мгновенно намокают и теряют эффективность.

Одна из частных компаний нашла решение — ее специалисты сделали маски из прозрачного материала, который закрывает нижнюю часть лица и не соскальзывают в воде. Цена за комплект из десяти штук составляет около 260 долларов.

Отмечается, что производитель получил более 16 тысяч заказов от 700 организаций со всех концов Японии. Бассейны в Японии были открыты властями для посещений с 1 июня.