Видео дрона-дальнобойщика впервые опубликовали в Сети

Разработчики российского беспилотника BRAERON, способного летать на дальность до 300 километров, впервые опубликовали видео его испытаний.

Новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни.

С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть, сообщил РИА Новости руководитель проекта BRAERON (создатель дрона) Дмитрий Арсентьев.

По его словам, дрон может преодолевать расстояние до 300 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет до 300 килограммов.

Размер дрона BRAERON — 5 на 3 метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, а для посадки ему нужна только ровная площадка 10 на 10 метров.