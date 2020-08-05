Ростелеком простоит линию для передачи трафика из Европы в Азию

Ростелеком начинает большой проект прокладки высокоскоростной линии от западных границ России до Владивостока, и затем до Гонконга и Японии, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Михаил Осеевский.

«Растет объем трафика в мире, объем информации, и Россия может предоставить самый простой и надежный способ передачи из Европы в Азию… Мы начинаем большой проект прокладки современной высокоскоростной линии от западных границ России до Владивостока, и затем подводный кабель в Гонконг и в Японию. Объем инвестиций составит приблизительно 40 миллиардов рублей», — сообщил Осеевский.

Половину емкостей линии используют для внутрироссийских нужд, а половину — для передачи международного трафика, добавил он. Это позволит получить не сырьевую экспортную выручку. Интерес к подобным технологиям в Европе и в Азии довольно большой.

«Важно, что в строительной части, она пройдет практически по всей территории России, будут активно использоваться предприятия малого и среднего бизнеса, то есть строительные работы везде будут силами региональных участников реализовываться», — отметил Глава Ростелекома.