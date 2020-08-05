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Ростелеком простоит линию для передачи трафика из Европы в Азию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком начинает большой проект прокладки высокоскоростной линии от западных границ России до Владивостока, и затем до Гонконга и Японии, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Михаил Осеевский.

«Растет объем трафика в мире, объем информации, и Россия может предоставить самый простой и надежный способ передачи из Европы в Азию… Мы начинаем большой проект прокладки современной высокоскоростной линии от западных границ России до Владивостока, и затем подводный кабель в Гонконг и в Японию. Объем инвестиций составит приблизительно 40 миллиардов рублей», — сообщил Осеевский.

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Половину емкостей линии используют для внутрироссийских нужд, а половину — для передачи международного трафика, добавил он. Это позволит получить не сырьевую экспортную выручку. Интерес к подобным технологиям в Европе и в Азии довольно большой.

«Важно, что в строительной части, она пройдет практически по всей территории России, будут активно использоваться предприятия малого и среднего бизнеса, то есть строительные работы везде будут силами региональных участников реализовываться», — отметил Глава Ростелекома.

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Топ комментариев

exkornet

Все давно уже знают главную причину - воровство средств, выделенных для строительства этих дорог. Все...

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

Алекс555

Не получится. Иначе не был бы таким храбрым.

Plaguer

ЦитатаПо мнению аналитика, Путин собирается поглотить Белоруссию.Красавчики, на опережение работают:...
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