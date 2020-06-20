Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?

Все специализированные программы для интернет-серфинга внешне схожи, однако серьезно отличаются по своим возможностям. Зачем скачивать и устанавливать дополнительные браузеры, чем отличаются Chrome, Opera и Firefox, почему Tor может привлечь внимание полиции и как выбрать оптимальный обозреватель для интернета?

Самым популярным браузером у россиян по итогам апреля 2020 года стал Google Chrome с долей 42%, свидетельствуют данные «Яндекс.Метрики». На втором месте «Яндекс.Браузер» с показателем 34%. В пятерке также Opera (10%), Firefox (6%) и Edge (3%).

«Яндекс.Браузер»

Разработка компании «Яндекс» на открытом коде Chromium, адаптированная под сервисы российского поисковика. Программа имеет ускоренный режим загрузки — «Турбо», который ускоряет отображение страниц при медленном или плохом интернет-соединении. Браузер отличает превосходная интеграция с полезными сервисами.

Например, в программу встроен голосовой помощник «Алиса». Браузер имеет очень небольшую библиотеку собственных расширений, однако поддерживает дополнения от Chrome и Opera, что делает его достаточно гибким для пользователя.

Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс.Браузер» оснащен умной поисковой строкой, распознает жесты мыши, имеет встроенную платформу интересов «Яндекс.Дзен», есть встроенный сервис перевода. Кроме этого, обозреватель сам проверяет файлы на вредоносный код, синхронизирует закладки и настройки между различными устройствами, а также блокирует агрессивную рекламу.

Программа использует технологию активной защиты пользователей под названием Protect. Она включает в себя несколько самостоятельных режимов защиты: шифрование данных, передаваемых по каналу Wi-Fi, защиту паролей, антивирусные технологии. При этом браузер собирает довольно много информации о пользователях.

Chrome

Самый популярный браузер мирового интернета от компании Google. Программа отлично работает со всеми сервисами Google, например с «Google Диском» и «Google Документами». Обозреватель отличается строгим и простым дизайном, есть автоматические обновления, в официальном магазине — огромное количество полезных дополнений.

Браузер понимает голосовой ввод данных, позволяет создавать новые вкладки в конфиденциальном режиме («инкогнито»). Скорость работы Chrome впечатляет — согласно многочисленным профессиональным тестам, это одно из самых быстрых приложений среди аналогов.

Фото: © Sibnet.ru

«Уронить» Google Chrome очень тяжело — при необходимости можно отдельно завершить «зависшие» действия. Браузер обладает собственным диспетчером задач, есть продвинутый менеджер паролей, мощная синхронизация, встроенная технология Sandbox, которая защищает от вредоносного воздействия.

Из минусов — для работы требуется много оперативной памяти, потребление этого ресурса выше среднего. Также браузер собирает огромное количество информации, отправляя ее на серверы Google — с целью монетизации интересов пользователей.

Opera

В свое время браузер от норвежских разработчиков был очень популярен на мобильных устройствах, однако затем потерял свои позиции. Работает на движке от Chromium, при этом обозреватель отличает наличие целого ряда полноценных встроенных инструментов, которые совершенно не влияют на скорость работы.

Интересно, что в России процент пользователей Opera выше среднемирового — этот браузер нередко выбирают для доступа к различным пиратским ресурсам, ведь здесь есть встроенный бесплатный VPN.

Фото: © Sibnet.ru

В наличии классический режим ускоренной загрузки контента, который предварительно сжимает контент и дает возможность открывать «облегченные» версии сайтов. Есть эффективный блокиратор рекламы, кошелек для криптовалют, функция «Мой Flow», которая позволяет при выделении любого объекта на странице отправить информацию в специальный «бокс» хранения.

Ключевые особенности — один из самых быстрых браузеров, очень нетребовательный к ресурсам компьютера, экономит батарею при использовании на ноутбуках, есть встроенный торрент-клиент. При этом рядовому пользователю иногда непросто разобраться с функциями этого «комбайна», а для некоторых куда проще использовать сторонние приложения.

Firefox

Один из немногих современных браузеров, который работает на собственном движке под названием Quantum. Разработчики уверяют, что это позволяет обозревателю расходовать меньше памяти по сравнению с конкурентами. Независимые тесты показывают, что потребление оперативки Firefox действительно более эффективно — примерно на 10%.

Огромное внимание уделяется безопасности и приватности — браузер оснащен встроенным антивирусом, есть шифрование паролей, защита от отслеживания. Пользователь может быть спокоен за личные данные — их сбор минимизирован, при желании можно полностью его запретить, выбрав тотальную конфиденциальность.

Фото: © Sibnet.ru

Для браузера выпущено огромное количество полезных дополнений, в этом Firefox практически не уступает Google Chrome. Пользовательский интерфейс дружелюбный, есть удобный менеджер паролей, синхронизация, режим приватного просмотра, визуальные вкладки.

Что касается минусов, то браузер не самый быстрый (хотя в целом расходует меньше оперативной памяти), многие сайты оптимизированы под доминирующий на рынке движок Chromium, собственный движок Mozilla Firefox в этом случае работает похуже. Кроме этого, обширные возможности браузера по тонкой настройке нередко создают трудности для новичка.

Brave

Самый молодой браузер в обзоре, который вышел на рынок в 2019 году. Однако он быстро набирает популярность, специалисты выделяют его за безопасность и анонимность при сохранении высокой скорости и надежности.

Программа использует движок Chromium, поэтому здесь доступны все расширения для Chrome. Скорость работы примерно соответствует Chrome, однако Brave по умолчанию блокирует рекламу и отслеживающие трекеры, что делает серфинг более комфортным для пользователя. Если рекламу включить, браузер начнет начислять вам на счет виртуальную валюту за просмотры.

Фото: © Sibnet.ru

Браузер также автоматически шифрует соединение с любыми сайтами при наличии такой возможности. К примеру, для большинства популярных обозревателей такая возможность доступна только после установки стороннего расширения. Он также способен открывать отдельные вкладки с подключением к защищенной сети Tor.

Что касается недостатков, то иногда защита Brave слишком агрессивно блокирует действия стороннего кода, поэтому некоторые сайты могут отображаться с ошибками, контент частично не загружается. Для исправления ситуации придется вручную отключить защиту.

Microsoft Edge

Правопреемник Internet Explorer, который по умолчанию имеют все владельцы Windows 10. Версии Microsoft Edge, вышедшие после января 2020 года, базируются на Chromium, однако разработчики внесли в движок собственные наработки.

Несмотря на исторический скепсис пользователей насчет браузеров от Microsoft, самое современное детище компании технически почти не уступает лидерам. Разработчики позиционируют Edge как браузер для работы.

Фото: © Sibnet.ru

Браузер отличает тесная интеграция с сервисами Microsoft. Например, данные интернет-страницы легко отправить в Microsoft OneNote для создания заметки или личного комментария. Есть интеграция с фирменным помощником Cortana, возможна трансляция видеозаписи на Smart TV напрямую из браузера.

Microsoft Edge «из коробки» собирает огромное количество приватных данных, однако можно включить функцию InPrivate и посещать сайты в режиме «невидимки». В качестве ложки дегтя стоит указать на мизерное количество полезных расширений, плохую синхронизацию и привязку к Windows 10.

Tor Browser

Наиболее защищенный и анонимный браузер на рынке, который нацелен на сохранение максимальной приватности пользователя в интернете. Благодаря своим качествам Tor Browser привлекает внимание правоохранителей — считается, что полиция пытается контролировать его регулярное использование, хотя официальных подтверждений этому нет.

Браузер работает по принципу передачи данных через несколько удаленных серверов, все соединения при этом зашифрованы, отследить их затруднительно даже продвинутым специалистам. Его предпочитают пользователи DarkNet — части мировой Сети, в которую невозможно попасть через обычный браузер.



Фото: © Sibnet.ru

Tor Browser базируется на Firefox, поэтому интерфейс и возможности практически идентичны «родителю». Из браузера лишь удалили всю телеметрию и дополнили обозреватель различными защитными расширениями.

Из плюсов программы можно выделить непревзойденную анонимность «из коробки», возможность обходить цензуру. Из минусов — для повседневной работы браузер не подходит, так как соединение слишком медленное. Кроме этого, Tor Browser часто используют злоумышленники и преступники, вокруг него есть «криминальная аура».

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