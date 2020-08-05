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Кассация оставила решение суда по иску школьника-должника Сбербанка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кассационный суд в Кемерово оставил в силе отказ Центрального районного суда Новосибирска в иске школьнику, который пытался оспорить странную кредитную задолженность в 100 тысяч рублей перед Сбербанком, сообщил Sibnet.ru юрист Константин Зиновьев.

Сбербанк прислал новосибирскому школьнику счет на 100 тысяч рублей по утерянной дебетовой карте «Молодежная» по овердрафту (разновидность кредита). Хотя по данной карте такие операции проводиться не могут. Затем банк заявил, что это был не овердрафт, а техническая ошибка.

#Деньги
Дело школьника и Сбербанка оказалось звеном мошеннической схемы

Незаконное списание денег с «Молодежной» карты мальчика оказалось одним из эпизодов сложной мошеннической схемы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере).

Мошенники использовали более 110 карт и заработали 2,1 миллиона рублей. При этом они делали покупки в фиктивно созданных онлайн-магазинах и отменяли операции. Сбербанк одномоментно производил возврат этих денег на счета неустановленных лиц.

По словам адвоката, школьник и его мама настаивали на признании сделки по перечислению Сбербанком денег с карты школьника в размере 100 тысяч рублей недействительной, так как это было сделано без разрешения матери. А школьник в суде пытался доказать позицию, что банк его обманул, так как не уведомил о возможности овердрафта (ухода в минус) по данной карте.

«Кассационный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции. Скорей всего, будем обращаться в Верховный суд, он решит, насколько законны действия банка по отношению к несовершеннолетнему», — сказал Зиновьев.

ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос Sibnet.ru сообщило, что в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве проводятся оперативно­-розыскные и следственные мероприятия.

«В связи с этим информация по данному уголовному делу не подлежит распространению на основании статьи 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данные предварительного следствия)», — говорится в ответе полиции.

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Новосибирск #Криминал #Деньги
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Топ комментариев

exkornet

Все давно уже знают главную причину - воровство средств, выделенных для строительства этих дорог. Все...

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

Алекс555

Не получится. Иначе не был бы таким храбрым.

Plaguer

ЦитатаПо мнению аналитика, Путин собирается поглотить Белоруссию.Красавчики, на опережение работают:...
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