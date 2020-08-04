Представлен проект сверхзвукового пассажирского самолета

Космическая компания Virgin Galactic представила на своем сайте дизайн сверхзвукового пассажирского самолета, разрабатываемого совместно с NASA и Rolls-Royce.

«Мы рады обнародовать концепцию проекта высокоскоростного самолета, которую рассматриваем как сочетание безопасного и надежного космического транспорта, предлагающего пассажирам непревзойденный опыт», — сказал директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс.

Авиалайнер сможет летать со скоростью в 3 Маха — это 3675 километров в час, это примерно в четыре раза больше крейсерской скорости для обычных пассажирских самолетов. Новинка будет способна перевозить от девяти до 19 человек на высоте более 18 тысяч метров.

Фото: © virgingalactic.com

Самолет предполагается оснастить крылом дельтовидной конструкции с двумя воздухозаборниками. Двигатели перспективного авиалайнера будут работать на экологическом топливе нового поколения.

Компания Virgin Galactic известна своим проектом туристических полетов в космос. Тестовый полет аппарата должен состояться осенью 2020 года. Когда начнутся туристические полеты, пока неизвестно, однако билеты уже продаются — по цене от 200 тысяч до 250 тысяч долларов.