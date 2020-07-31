Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа

Любой житель России сможет получить гектар на Дальнем Востоке, автолюбителям следует готовится к новым тарифам ОСАГО, а электронные кошельки запретят пополнять анонимно — эти и другие нововведения вступают в силу в августе.

Также в августе вырастут пенсии, уволенным по сокращению должны выплатить еще одну зарплату, а иностранным студентам разрешат подрабатывать без получения патента.

Отчет о доходах

1 августа истекает срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Обычно граждане должны отчитаться о доходах до апреля, но в этом году срок подачи был продлен на три месяца в связи с распространением коронавируса.

Жителям стоило заявить о продаже недвижимости, дорогих подарках, полученных не от близких родственников, выигрыше в лотерее, доходе от зарубежных источников. Депутаты и чиновники всех уровней — федерального, регионального и муниципального — обязаны подавать декларации о своих доходах.

Гектар возле Байкала

Земельные участки в Бурятия и Забайкальском крае по программе «Дальневосточный гектар» с 1 августа могут получить все граждане России, а также участники программы по переселению соотечественников. Полгода их оформляли только для жителей этих регионов.

В Забайкалье под программу отдали 19,7 миллиона гектаров, в Бурятии —13,8 миллиона гектаров. Но в республике нельзя получить землю в центральной экологической зоне Байкала, в пригородах Улан-Удэ и Северобайкальска, в сакральных местах и в приграничных территориях.

ОСАГО по-новому

Страховщики смогут устанавливать повышающий коэффициент для водителей, которые неоднократно в течение года привлекались за грубые нарушения ПДД, и назначать более низкий тариф аккуратным водителям — это главное в законе об ОСАГО, который вступит в силу 24 августа.

Тарифный коридор будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Минимальный тариф составит 2471 рубль, максимальный — 5436 рублей.

Запрет на анонимные электронные кошельки

С 3 августа пользователи не смогут пополнять электронные кошельки, такие как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay, без предварительной идентификации личности. То есть обладатели кошельков не смогут положить наличные через платежные терминалы или офисы операторов сотовой связи, а нужно будет использовать банковский счет.

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Нововведение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма. «Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств», — комментировал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, пользователями именно анонимных электронных кошельков являются около 10 миллионов человек.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Повышение пенсий в августе является традиционным и для него не нужно обращаться с заявлением в Пенсионный фонд.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла, который в этом году стоит 93 рубля. Максимальная прибавка, по расчетам ПФР, составит 279 рублей.

Выплаты уволенным

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Работодатель обязан выплатить сокращенным сотрудниками или уволенным в связи ликвидацией организации среднюю зарплату за второй месяц со дня увольнения. Такая норма вступает в силу 13 августа.

Право на выплату имеют сотрудники, проработавшие в компании более месяца. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.

Работа для студентов-иностранцев

Иностранные студенты-очники с 5 августа могут в свободное от учебы время работать без получения специального разрешения. Если студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению.

«Закон позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом, – увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах. Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.