Россиян предупредили о штрафах за шашлыки в ненадлежащих местах

Штраф в размере до 15 тысяч рублей грозит за приготовления шашлыка вне специально оборудованных мест, предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Шашлык на природе можно готовить только в специально оборудованных местах, таких как лесные зоны, парки или дворы частных домов. Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей», — приводит РИА Новости слова Чаплина.

За костер в неположенном месте, штраф будет еще более серьезным — от 15 до 30 тысяч рублей. Если подобное нарушение происходит на территории лесопаркового пояса или на берегу озера или реки, штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей, добавил депутат.

«Если вы решите приготовить шашлык или другое блюдо на даче, используя открытый огонь в металлической емкости, например, мангал, имейте в виду, что между местом горения и зданиями, сооружениями и прочими постройками должно быть противопожарное расстояние не менее 5 метров», — сказал Чаплин.