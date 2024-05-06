Иностранным агентам запретили быть кандидатами на выборах

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит запрет для лиц со статусом иноагента участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Изменения вносятся в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Теперь лицо обязано прекратить статус иноагента к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата на выборах.

Также предусмотрено досрочное прекращение полномочий иноагентов в органах власти, если через 180 дней после вступления в силу закона их не исключили из реестра иноагентов. Как именно будет происходить прекращение полномочий, не уточняется.

Новые нормы также запрещают быть наблюдателями на выборах иноагентам и лицам, включенным в единый реестр сведений о причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.