Уточнен новый размер штрафов за курение

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев уточнил новый размер штрафов за курение в неположенных местах. Соответствующий законопроект направлен в кабмин.

Штраф за курение в неположенных местах, включая вейпы, предлагается увеличить до интервала от 3-5 тысячи рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей). За курение на детской площадке наказание ужесточат до интервала 5-7 тысяч рублей. Сейчас он составляет 2-3 тысячи.

«Повышение штрафов связано с тем, что курение вейпов происходит везде: на учебе, в магазинах, музеях. Люди жалуются, но не могут ничего с этим сделать», — написал Метелев в своем телеграм-канале

Среди других предложений — ввести уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним, запретить продажу вейпов в павильонах, обязать правительство принять перечень запрещенных вкусовых добавок для вейпов.