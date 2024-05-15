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Законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесли в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты всех фракций внесли в Государственную думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических напитков детям и подросткам, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня почти каждый четвертый человек в нашей стране потребляет энергетики, а среди молодежи — каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что это опасная тенденция. «Высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — пояснил спикер.

По его словам, за введение соответствующего запрета ранее проголосовали 90% россиян. Во многих регионах России уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема пока не решена, уточнил парламентарий.

Володин отметил, что необходимо «до августа этого года принять предлагаемую инициативу, которая позволит защитить здоровье детей и остановить распространение вредных привычек среди молодежи».

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