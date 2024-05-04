Штрафы за нарушение правил на реке поднимут до уровня автомобильных

МЧС разработало проект, который приравнивает штрафы за нарушения при управлении маломерными судами к размерам штрафов для водителей автомобилей. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Ведомство считает, что низкие штрафы за управление судами негативно отражаются на уровне безопасности на водных объектах. Законопроект предлагает внести изменения в статьи 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13 КоАП РФ.

Согласно статистике МЧС, с 2021 по 2023 год в России число погибших в ЧП с участием маломерных судов увеличилось на 228%. При этом почти 70% погибших не использовали спасательные жилеты и другие индивидуальные спасательные средства.

За тот же период более трети нарушивших правила управления маломерными судами на воде были оштрафованы за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров. МЧС также фиксирует рост нетрезвых судоводителей.