НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Штрафы за нарушение правил на реке поднимут до уровня автомобильных

Источник:
Sibnet.ru
322 0

МЧС разработало проект, который приравнивает штрафы за нарушения при управлении маломерными судами к размерам штрафов для водителей автомобилей. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Ведомство считает, что низкие штрафы за управление судами негативно отражаются на уровне безопасности на водных объектах. Законопроект предлагает внести изменения в статьи 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13 КоАП РФ.

Согласно статистике МЧС, с 2021 по 2023 год в России число погибших в ЧП с участием маломерных судов увеличилось на 228%. При этом почти 70% погибших не использовали спасательные жилеты и другие индивидуальные спасательные средства.

За тот же период более трети нарушивших правила управления маломерными судами на воде были оштрафованы за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров. МЧС также фиксирует рост нетрезвых судоводителей.

Еще по теме
Триколор станет обязательным для автомобильных номеров
Госдума предложила новый режим высылки мигрантов
Россиян предупредили о штрафах за шашлыки в ненадлежащих местах
Законопроект о запрете продажи вейпов внесут в Госдуму в мае
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Холодильник сделает хлеб значительно полезнее
Найдена нация с самыми маленькими пенисами
Темную материю впервые показали «вживую». ФОТО
Обсуждение (0)
Картина дня
МВД объявило в розыск Зеленского
Трамп разработал мирный план по Украине
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Газовые плиты оказались смертельно опасны
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

olegsbeglov

НАТО уже 70 лет обвиняют во вредоносной деятельности для всего мира, ни одна собака не извинилась, считают,...

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

CaRdan

Повышайте зарплату «бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков» и будут они. Не на одних IT спецах...