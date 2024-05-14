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Правила оборота оружия обновят в новых регионах России

Источник:
ТАСС
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Росгвардия введет новые правила торговли оружием в новых регионах России после 2026 года, заявил глава ведомства Виктор Золотов.

До 1 января 2026 года жителям новых регионов России нужно будет переоформить разрешения на хранение оружия и патронов. Однако на основе таких разрешений будет запрещено приобретать новое оружие и патроны к нему.

В течение переходного периода гражданам новых регионов позволят хранить оружие на основании разрешений, выданных органами внутренних дел Украины, ДНР и ЛНР. Чтобы оформить новые разрешения, нужно будет обратиться в территориальные органы Росгвардии.

В течение указанного переходного периода оформление соответствующих российских документов на оружие будет осуществляться без взимания платы.

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