Правила оборота оружия обновят в новых регионах России

Росгвардия введет новые правила торговли оружием в новых регионах России после 2026 года, заявил глава ведомства Виктор Золотов.

До 1 января 2026 года жителям новых регионов России нужно будет переоформить разрешения на хранение оружия и патронов. Однако на основе таких разрешений будет запрещено приобретать новое оружие и патроны к нему.

В течение переходного периода гражданам новых регионов позволят хранить оружие на основании разрешений, выданных органами внутренних дел Украины, ДНР и ЛНР. Чтобы оформить новые разрешения, нужно будет обратиться в территориальные органы Росгвардии.

В течение указанного переходного периода оформление соответствующих российских документов на оружие будет осуществляться без взимания платы.