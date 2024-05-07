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Правила приготовления шашлыка предложили смягчить в Госдуме

Источник:
ТАСС
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе МЧС России Александру Куренкову, в котором предлагает отменить штрафы за приготовление шашлыков на закрытых переносных мангалах на дачных участках.

Даванков напомнил, что закон предусматривает штрафы до 15 тысяч рублей за приготовление шашлыка при использовании открытого огня и разведении костров в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях), если они расположены от дома на расстоянии менее 5 метров.

«Однако в настоящее время среди граждан распространены переносные закрытые мангалы, которые являются более безопасными. Использование таких мангалов исключает возможность попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы», — приводит ТАСС позицию Даванкова.

Также депутат считает необходимым объявить амнистию и освободить от наказания россиян, привлеченных к административной ответственности за соответствующие правонарушения, а также возместить ранее уплаченные штрафы по аналогичным делам.

Даванков подчеркнул, что более 60% граждан в майские праздники планируют готовить шашлык, около 30% граждан уедут на дачу или садовый участок. «Приготовление шашлыка на дачном участке является наиболее распространенным видом отдыха в теплое время года», — пояснил он.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔