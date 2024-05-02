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Триколор станет обязательным для автомобильных номеров

Источник:
Sibnet.ru
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Значок российского флага станет обязательным для всех государственных регистрационных знаков при постановке автомобилей на учет, следует из поправки в ГОСТ, разработанной МВД.

Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным (исключение — красные номера машин дипкорпуса), приводит «Коммерсантъ» поправку к стандарту 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».

ГИБДД и так выдает номера с флагом при регистрации автомобилей. Но владельцы могут напечатать пластину знака в специализированной организации и там выбрать вариант с флагом или без.

Сделать триколор обязательным предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн после обращения подписчика. «Для чего такая лазейка есть у людей, которые ненавидят свое государство?» — написал мужчина.

По словам Хинштейна, наказывать тех, кто установил номера без флага до внесения поправок, не будут. Статья 12.2 КоАП предусматривает штраф в 500 рублей за управление машиной с номерным знаком, не соответствующим стандарту.

Суд в Москве оштрафовал мае 2023 года двух женщин за демонстрацию бело-сине-белого флага на автомобилях, посчитав его символикой экстремисткой организации. Водители утверждали, что цвет выгорел.

Водители пожаловались на непристойные номера

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Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

pepelmetal

А летать они тоже будут в шапках-невидимках ?