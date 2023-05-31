Выцветшие автомобильные номера попали под статью об экстремизме

Суд оштрафовал в Москве двух женщин за демонстрацию бело-сине-белого флага на автомобилях, посчитав его символикой экстремисткой организации. Водители утверждали, что красный цвет на госномерах мог выгореть.

Первая ответчица 23 мая «демонстрировала проходящим мимо пешеходам и гражданам в проезжающих мимо автомашинах на государственном регистрационном знаке символику в виде флага с цветами белый-синий-белый», говорится в постановлении Зеленоградского суда Москвы.

Вторая нарушительница в этот же день «использовала транспортное средство», на номерном знаке которого была «измененная цветовая гамма флага» — на нем отсутствовал красный цвет.

Женщин привлекли к ответственности за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций, так как флаг с цветами белый-синий-белый является официальным символом организации «Легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в России с марта 2023).

Ответчицы заявляли, что не замечали измененной цветовой гаммы, и предположили, что красный цвет мог «выцвести на солнце».

Но обеих оштрафовали. Штраф по статье 20.3 КоАП составляет 1-2 тысячи рублей (точна сумма в постановлениях не указана). Еще одно наказание — арест до 15 суток.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет о 37-летней учительнице и 65-летней пенсионерке. Причем вторую привлекли как понятую в деле первой.