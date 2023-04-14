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Водители пожаловались на непристойные госномера

Источник:
Sibnet.ru
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Водители из Хабаровского края пожаловались на непристойные и неблагозвучные автомобильные номера, которые выдает система. Можно ли от него отказаться?

Водители обратили внимание на серии «СРУ» или «ССУ». Некоторые пытались отказаться от «несчастливой» комбинации цифр 666.

«Мы привыкли читать номера по-русски, а ведь это латинские буквы. Их используется 12. Нет букв российских в алфавите регистрационных знаков. Поэтому «неблагозвучность» — это исключительно потому, что мы их так читаем», — отметил начальник ГИБДД России по Хабаровскому краю Вадим Кригер в материале «Тихоокеанской звезды».

Если водитель категорически не хочет ездить с предложенной табличкой, придется заново обратиться в ГИБДД для замены. Однако все платежи придется совершить по второму разу.

Выдача нового госномера стоит 2 тысячи рублей, СТС — 500 рублей.

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Авто #Автоправо
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