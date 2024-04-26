Законопроект о запрете продажи вейпов внесут в Госдуму в мае

Законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов планируется к внесению в Госдуму в мая, заявил ТАСС глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом, приводит ТАСС пояснительную записку к законопроекту. Вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, но «он наносит непоправимый вред здоровью», сказано в документе.

Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям.

Авторы законопроекта обращают внимание, что в России уже сейчас есть некоторые ограничения в этой отрасли, например, запрет продавать вейпы несовершеннолетним. Но запреты «легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы», говорится в пояснительной записке.