Законопроект о запрете продажи вейпов внесут в Госдуму в мае

Законопроект
о полном запрете розничной продажи в России
никотиновых и безникотиновых вейпов планируется к внесению в Госдуму в мая,
заявил ТАСС глава думского комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов Ярослав Нилов.
Число
подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по
сравнению с 2011 годом, приводит ТАСС пояснительную записку к законопроекту.
Вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным
сигаретам, но «он наносит непоправимый вред
здоровью», сказано в документе.
Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для
вейпов небезвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля,
ароматизаторов и загустителей. Каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара
может привести к тяжелым заболеваниям.
Авторы законопроекта обращают
внимание, что в России уже сейчас есть некоторые
ограничения в этой отрасли, например, запрет
продавать вейпы несовершеннолетним. Но запреты «легко
обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы», говорится в пояснительной
записке.