Госдума предложила новый режим высылки мигрантов

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий введение нового режима высылки нелегальных мигрантов из России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают ввести в законодательство понятие «режим высылки». Это правовой режим, применяемый в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований, сказано в законопроекте.

Под режим высылки будут попадать мигранты, которые не имеют права законно оставаться в стране. Он будет действовать со дня внесения сведений о таком мигранте в специальный Реестр контролируемых лиц.

Для попавших в реестр предусмотрены следующие ограничения:

запрет на регистрацию юридического лица и ИП;

запрет на покупку недвижимости, машины «и других видов техники»;

запрет на заключение брака;

запрет менять место жительства без разрешения контролирующего органа;

запрет покидать регион пребывания, кроме как для выезда из страны.

Внесенные в реестр иностранцы не смогут водить машину, их не допустят к экзамену на права и не выдадут водительское удостоверение. Кроме того, мигранты не смогут открывать счета в банках и переводить средства.