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Госдума предложила новый режим высылки мигрантов

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий введение нового режима высылки нелегальных мигрантов из России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают ввести в законодательство понятие «режим высылки». Это правовой режим, применяемый в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований, сказано в законопроекте.

Под режим высылки будут попадать мигранты, которые не имеют права законно оставаться в стране. Он будет действовать со дня внесения сведений о таком мигранте в специальный Реестр контролируемых лиц.

Для попавших в реестр предусмотрены следующие ограничения:

  • запрет на регистрацию юридического лица и ИП;
  • запрет на покупку недвижимости, машины «и других видов техники»; 
  • запрет на заключение брака;
  • запрет менять место жительства без разрешения контролирующего органа;
  • запрет покидать регион пребывания, кроме как для выезда из страны.

Внесенные в реестр иностранцы не смогут водить машину, их не допустят к экзамену на права и не выдадут водительское удостоверение. Кроме того, мигранты не смогут открывать счета в банках и переводить средства.

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Политика #Законы #Россия
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Топ комментариев

urbasik

Столько рабочих рук и талантливых голов.Так стройте у себя Сингапур,кто вам мешает.

se 34

Было1)Первое контрнаступление в 2022 но хлопцы быстро кончились и техника сгорела2)Второе контрнаступление...

corrector

кто против расследования, тот и виноват - элементарно и автоматически !

pepelmetal

Хахахах рогулей жизнь ничему не учит!