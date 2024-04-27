Госдума предложила новый режим высылки мигрантов

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий введение нового режима высылки нелегальных мигрантов из России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта предлагают ввести в законодательство понятие «режим высылки». Это правовой режим, применяемый в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований, сказано в законопроекте.
Под режим высылки будут попадать мигранты, которые не имеют права законно оставаться в стране. Он будет действовать со дня внесения сведений о таком мигранте в специальный Реестр контролируемых лиц.
Для попавших в реестр предусмотрены следующие ограничения:
- запрет на регистрацию юридического лица и ИП;
- запрет на покупку недвижимости, машины «и других видов техники»;
- запрет на заключение брака;
- запрет менять место жительства без разрешения контролирующего органа;
- запрет покидать регион пребывания, кроме как для выезда из страны.
Внесенные в реестр иностранцы не смогут водить машину, их не допустят к экзамену на права и не выдадут водительское удостоверение. Кроме того, мигранты не смогут открывать счета в банках и переводить средства.