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Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Страховщики смогут увеличивать цену ОСАГО для грубых нарушителей правил дорожного движения, соответствующие поправки Госдума приняла в трех чтениях. Что именно повлияет на стоимость полиса и когда она изменится?

Депутаты утвердили в третьем чтении законопроект, который продолжает реформу по индивидуализации тарифа ОСАГО. Изначальный проект Минфина был масштабнее — с увеличением лимита выплат по ущербу жизни и здоровью в четыре раза, отказом от коэффициентов мощности и территории и введением коэффициента нарушений ПДД. Однако в Госдуме посчитали, что это приведет к резкому росту тарифов и приняли усеченный документ.

Повышенный тариф для нарушителей

Главное изменение — страховщикам разрешили устанавливать повышающий коэффициент для водителей, которые неоднократно в течение года привлекались за грубые нарушения ПДД:

  • проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика);
  • превышение скорости более чем на 60 километров в час;
  • выезд на встречную полосу;
  • управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Эти нарушения должны быть зафиксированы лично инспектором. То, что попало на камеры, на цену полиса не повлияет.

Также не будут учитывать нарушения, которые привели к ДТП, что сказалось на КБМ водителя. Это сделано, чтобы не наказывать водителя дважды.

При расчете ОСАГО базовый тариф умножается на восемь коэффициентов: мощность двигателя, период использования машины, аварийность водителя (коэффициент бонус-малус), возраст, стаж водителя, территория использования, срок страхования и наличие нарушений правил страхования.

Когда изменения вступят в силу

Поправки в закон об ОСАГО вступят в силу через 90 дней после опубликования, то есть не ранее конца лета.

Страховщик должен опубликовать на сайте полную тарифную сетку, указав, при каких условиях назначается повышенный тариф.

Но индивидуальный тариф по-прежнему будет назначаться в рамках коридора, который определяет Банк России. Сейчас база — от 2,7 тысячи до 4,9 тысячи рублей.

По данным Российского союза автостраховщиков, за 2019 год с момента начала реформы цена на ОСАГО снизилась на 5%. По итогам I квартала этого года стоимость полиса понизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,4 тысячи рублей.

Без техосмотра

Депутаты законодательно разрешили страховать авто без диагностической карты из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Ранее действовало соответствующее распоряжение Центробанка.

Договор ОСАГО может быть заключён без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра с 1 марта по 30 сентября.

Но автовладелец все равно обязан пройти техосмотр. По закону диагностическую карту нужно будет предоставить в страховую компанию в течение 30 дней после снятия ограничительных мер, а если владелец этого не сделает, то при наступлении страхового случая у компании появится право взыскать выплаченное возмещение с виновного водителя.

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EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.