Занять у друзей: как правильно просить в долг?

Иногда приходится обращаться за финансовой помощью к друзьям и родственникам, ведь это самый простой способ занять деньги быстро, без процентов и под честное слово. Как правильно просить взаймы и есть ли неофициальные правила «дружеских» кредитов? Нужно ли писать расписку и в каких случаях лучше составить официальный договор?

Занять деньги у знакомых или родственников нередко бывает намного выгоднее — большинство таких займов беспроцентные, платежи жестко не привязаны к датам, в случае несвоевременного погашения не страдает кредитная история. Однако долговые отношения в любом случае требуют соблюдения определенных правил.

Как правильно занять

Главное правило — занимать деньги только в крайнем случае, если без них не обойтись, сказал Sibnet.ru частный финансовый консультант Иван Уваров. Очень часто финансовые разногласия приводят к тому, что друзья становятся врагами, а родственники прекращают общение. Займ — не благотворительность, рассчитываться нужно вовремя и в полном объеме.

«Если нет уверенности, что удастся вернуть всю сумму долга, одалживать деньги не стоит. Однако иногда требуются средства, а стабильного заработка нет. Тогда нужно предупредить друга или родственника, что вы не уверены, сможете ли вернуть деньги в срок. Если человек согласился на такие условия, можно отложить возврат займа до появления дохода», — советует эксперт.

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По его словам, чтобы успешно взять взаймы, можно использовать некоторые психологические трюки. Люди обычно не любят подобные просьбы, поэтому лучше всего сделать потенциальному кредитору «деловое предложение» — сразу объяснить, зачем вам требуются деньги, предложить разные варианты возврата, включая выплату процентов при необходимости.

Если сумма крупная и деньги берутся на длительный срок, лучше сразу договориться, что займ будет гаситься ежемесячными платежами, как в банке. Часто всю сумму отдают в конце срока, однако такая выплата создает серьезную нагрузку для бюджета, поэтому откладывать на нее все равно предстоит регулярно, подчеркивает Уваров.

Желательно также заранее рассчитать оптимальную сумму крупного займа. Например, если человек занимает деньги на год, то самым комфортным для него будет ежемесячное погашение долга в диапазоне 10-30% от дохода. Таким образом, максимальная сумма кредита не должна превышать размер трехмесячной зарплаты.

«Рекомендую занимать деньги исключительно в рублях, даже если вам предлагают иностранную валюту. Рубль исторически нестабилен, может просесть в самый неподходящий момент, в результате сумма долга может существенно вырасти, — советует Уваров. — Исключение — только если вы сами зарабатываете в долларах или евро».

Как защититься должнику

Займы у родственников или друзей обычно беспроцентные, однако иногда кредитор требует вернуть больше, чем человек занимал. В этом случае лучше обезопасить себя от повышения процентов или сокращения сроков возврата с помощью договора займа, рекомендует юрист центра «Правовая защита» Виталий Ветров.

В таком документе обычно указывается срок займа, процент или его отсутствие, способ и место возврата денег. Соглашение заключается у нотариуса. В случае разногласий суд будет руководствоваться Гражданским кодексом, который регулирует взаимоотношения между кредитором и заемщиком.

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Однако можно обойтись привычной для многих обычной распиской — она тоже обладает достаточной юридической силой. В некоторых случаях, когда речь идет о небольших суммах, даже устное соглашение имеет юридический вес, но если дело дойдет до суда, в этом случае потребуется наличие свидетелей, предупреждает эксперт.

По закону, расписку или договор займа нужно обязательно составлять, если сумма превышает 10 МРОТ. Если кредитор установит слишком большую процентную ставку, то договор займа в итоге может быть признан судом недействительным в связи с его кабальностью для заемщика.

Кроме этого, существуют «неписаный кодекс» заемщика, напоминает Ветров. Так, если человек взял в долг без процентов, рекомендуется как-то материально отблагодарить кредитора после возврата всей суммы. Достаточно небольшого подарка — бутылки хорошего алкоголя, билета на выставку или концерт, ужина в ресторане.