Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?

Cashback (возврат наличными) — понятие, прочно вошедшее в обиход россиян в последние годы. Но не всегда потребитель внимательно изучает условия программы, и в итоге вместо реальной выгоды получает разочарование. Как работает кэшбэк, при каких условиях деньги действительно возвращаются, и на что надо обратить особое внимание?

Cashback по банковским картам — программа, предоставляющая возможность вернуть определенный процент от потраченной суммы обратно на счет клиента. Кроме банков эту систему используют как интернет-магазины, так и различные сервисы.

«Например, "Яндекс.Деньги" запустили недавно свой сервис, где проценты начисляются за платежи из электронных кошельков. "Алиэкспресс", магазины бытовой техники и другие компании стали активно использовать кэшбэк для стимулирования покупательской активности», — привел примеры директор розничного бизнеса филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Сергей Пирогов.

Изначально кэшбэком были только выплаты рублей напрямую на счет. Сейчас все чаще к этому понятию относят и начисление бонусов. Их можно конвертировать в рубли, товары или компенсацию покупок.

В большинстве банков возврат составляет от 1% до 10%. В некоторых случаях предлагаются баллы для путешественников на специализированных картах для приобретения «бесплатных» миль на авиабилеты.

«Возможны различные правила начисления. Например, "за все покупки", "кэшбэк в конкретной категории", "кэшбэк в конкретной торговой точке". Также возможно повышение уровня возврата, если клиент выполняет определенные условия. Например, тратит свыше какой-то суммы или держит остатки на счете», — добавила старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук.

Как пользоваться кэшбэком?

Механизм получения cashback очень прост. При оформлении карты (дебетовой или кредитной) указываются условия — этот продукт имеет функцию кэшбэка. Условия почти везде одинаковы — клиент совершает покупку, а в следующем месяце автоматически получает возврат некого процента от потраченной суммы на свой счет. Величина возврата зависит от категории покупок.

Необходимо внимательно изучить эти условия. «Если не уделять должного внимания этому вопросу, можно получить не тот размер кэшбэка, на который рассчитывали при выборе продукта, или не получить вовсе», — предупредила Демчук.

В частности, при выборе карты нужно оценить, каков максимальный лимит возврата наличных в месяц — у разных банков он может быть и 5, и 10, и 15 тысяч рублей. Это значит, что даже если клиент совершит покупку на 300 тысяч рублей при кэшбэке в 5%, а лимит по карте ограничен 5 тысячами рублей в месяц, то больше этой суммы он, соответственно, не получит.

То есть первое условие при выборе карт с функцией возврата наличных или баллов — внимательно изучать условия.

По кредиту и вкладу

Кэшбэк по кредитной карте также предоставляют деньгами, баллами или «отменой» процентов за пользование кредитом.

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«Действует 100-дневный период беспроцентного кредитования, то есть банк не берет с клиента проценты за пользование кредитом при условии полного возврата денег в указанный срок», — объяснил Пирогов.

То есть карты, по сути, дают возможность сэкономить на покупках. Для накоплений все же лучше использовать «профильный» способ — накопительный счет. При этом программы возвратов в большинстве кредитных учреждений работают и с ним.

«Можно получать доход на остаток каждый месяц. Многие клиенты сочетают оба способа, получая деньги по накопительному счету и кэшбэк — по кредитной карте. В итоге получается двойной "заработок", — отметила управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие».

Выгода для банков также очевидна — когда клиент рассчитывается картой, кредитное учреждение получает операционный доход с транзакций. А чем больше бонусов клиент получает, тем чаще он рассчитывается.

За что начисляют cashback?

Система кэшбэк за покупки в большинстве банков охватывает различные категории покупок: «АЗС», «Рестораны», «Одежда», «Продукты», «Остальные покупки» без привязки к конкретному магазину. В некоторых кредитных учреждениях, либо в отдельных категориях карт есть возврат процента трат в определенных торговых точках.

Бывают категории трат, по которым клиент получает повышенный процент возврата, например при расчетах на АЗС. По некоторым картам доступна возможность получать единый процент на все покупки, без привязки к категории или магазину.

Отдельная категория — получение возврата при покупках в интернет-магазинах, доля которых растет ежегодно. «Но есть исключения в некоторых категориях, например, cashback не начисляется при покупке лотерейных билетов, оплате ставок на тотализаторе, расчетах в казино, оплата телекоммуникационных услуг (например, оплата мобильного телефона)», — уточнил директор розничного бизнеса филиала «Новосибирский» Альфа-Банка.

В некоторых случаях это могут быть различные переводы и оплаты операций по карте, оплата услуг ЖКХ, переводы по счетам и с карты на карту, дополнила Демчук.

На что обратить внимание?

Наличие минимальных требований к начислению кэшбэка. Например, когда для получения возврата нужно потратить минимум 1 тысячу рублей в месяц.

Наличие ограничений по максимальному начислению баллов в месяц. Например, начисляется не более 15 тысяч баллов или рублей в месяц.

Если в условиях указан «кэшбэк до 10%», нужно узнать, при каких именно условиях дается максимальный возврат, и насколько эти условия выполнимы.

Если кэшбэк начисляется за покупки в категории, нужно узнать, какие именно магазины к ней относятся, чтобы потом не было неоправданных ожиданий относительно начисления возврата.