Минивен перевернулся в Туве, погиб ребенок

Минивен с семью детьми внутри перевернулся в Туве, погиб пятилетний ребенок, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва

В воскресенье вечером на 48 километре автодороги Кызыл-Эрзин, вблизи села Целинное Кызылского района, перевернулась Toyota Alphard, которой управляла женщина 1984 года рождения.

Всего в минивене находилось трое взрослых и семь детей в возрасте от трех до 13 лет. Дети перевозились без детских удерживающих устройств. В результате ДТП пострадавшие доставлены в больницу, от тяжести полученных ранений в больнице скончался пятилетний ребенок. Пассажиры возвращались с отдыха на озере Чагытай. Полиция проводит проверку.