Новосибирск получит 100 млн рублей на транспорт

Новосибирск получит 100 млн рублей на развитие общественного транспорта из федералнього бюджета, сообщил губернатор Андрей Травников.

«Это пример прямой демократии, когда жители различных муниципалитетов напрямую высказывают мнение по насущным, актуальным вопросам. Средства выделены целевым образом из федерального бюджета: Новосибирской области была предоставлена сумма для распределения в объеме 300 миллионов рублей. Мы ее, конечно же, предварительно расписали по муниципалитетам по принципу количества проживающих», — сказал Травников.



Новосибирск получит 100 миллионов рублей, Бердск – 15 миллионов рублей, Искитим – 12 миллионов рублей. Интересно, что города проголосовали по-разному: жители Новосибирска проголосовали за развитие общественного транспорта. Это укладывается в те приоритеты, которые мы обсуждали год назад вместе с мэрией Новосибирска.

«Как вы помните, мы в прошлом году даже проводили выездное совещание, на территории ПАТП-4, где приняли решение об обновлении подвижного состава. И эта сумма, 100 миллионов рублей, с учетом мнения жителей, с учетом результатов голосования, в Новосибирске будет направлена на эти цели», — сказал губернатор.



В Бердске жители проголосовали за улучшение состояния улиц и дорог, дорожной сети. В Искитиме — за развитие общественного транспорта, в городе Обь – за улучшение ситуации в сфере ЖКХ. В Оби мы эту работу продолжим, вы помните, мы в прошлом году завершили большой проект модернизации теплоснабжения, там еще требуется и по теплу, и по водоснабжению продолжить работу.



Кольцово проголосовало за развитие школьного образования. Жителям наукограда не придется долго ждать, потому, что закончено строительство новой, большой школы в Кольцово. 1 сентября она откроет свои двери. А тот грант, который будет направлен наукограду, администрация будет использовать для дополнительной комплектации этой новой школы чем-то современным и важным для детей и педагогов.



