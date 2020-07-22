Блогера из Тувы оштрафуют за поездку в бассейне по дороге

Блогер из Тувы для съемки эффектного видео прокатился по улицам Кызыла в надувном бассейне, размещенном в прицепе, сообщает УГИБДД МВД по Республике Тыва.

Скандалньое видео появилось в Instagram. По улице Тувинских Добровольцев Кызыла водитель Honda Stepwgn белого цвета, в нарушение ПДД РФ перевозит двух пассажиров вне кабины транспортного средства, а именно одного —высунутым из люка автомашины, другого — в надувном бассейне на прицепе к легковому транспортному средству.



Сотрудники Госавтоинспекции установили личность и местонахождение пассажира в бассейне, которым оказался уроженец Ак-Довурака.



Молодой человек, позиционирующий себя как начинающий блогер, организовал эпатажный проезд в центре столицы для привлечения внимания большего количества подписчиков в соцсетях, не задумываясь о том, что нарушает ПДД РФ. В доверительной беседе он принес свои извинения и попросил не повторять его опрометчивый поступок.







В отношении него участковым уполномоченным полиции УМВД России по Кызылу составлен административный материал по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), который будет направлен в Кызылский городской суд для принятия решения.

Установлена личность водителя, допустившего грубое нарушение ПДД РФ. В настоящее время 29-летний кызылчанин находится за пределами республики, предположительно в Красноярске. Он будет привлечен к административной ответственности за перевозку людей вне кабины автомобиля по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф в размере 1 тысячи рублей.





