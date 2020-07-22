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Сбивший насмерть журналиста в Новосибирске отправится в колонию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Антон Лучанский

Калининский районный суд Новосибирска приговорил Никиту Лазькова к лишению свободы на срок 6,5 лет лишения свободы за того, что он сбил в наркотическом опяьнении журналиста «Вести.Новосибирск» Антона Лучанского, сообщается на сайте суда.

В марте 27-летний Никита Лазьков на автомобиле Mercedes сбил журналиста Антона Лучанского, который выходил из трамвая на улице Богдана Хмельницкого, 20. Лучанский умер в больнице. Он активно освещал проблему опасных остановок трамваев в Новосибирске.

По данным суда, Лазьков был за рулем в состоянии наркотического опьянения. Он нарушил Правила дорожного движения, совершив наезд на пешехода, который умер.

«По приговору суда Лазькову назначено наказание в виде лишения свободы на срок шести лет шести месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении суда.

Также он должен будет заплатить семье погибшего журналиста 1,5 миллиона рублей. Приговор может быть обжалован в вышестоящем суде.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Опять ни какой конкретики и списка ответственных...

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.