Сбивший насмерть журналиста в Новосибирске отправится в колонию

Калининский районный суд Новосибирска приговорил Никиту Лазькова к лишению свободы на срок 6,5 лет лишения свободы за того, что он сбил в наркотическом опяьнении журналиста «Вести.Новосибирск» Антона Лучанского, сообщается на сайте суда.

В марте 27-летний Никита Лазьков на автомобиле Mercedes сбил журналиста Антона Лучанского, который выходил из трамвая на улице Богдана Хмельницкого, 20. Лучанский умер в больнице. Он активно освещал проблему опасных остановок трамваев в Новосибирске.

По данным суда, Лазьков был за рулем в состоянии наркотического опьянения. Он нарушил Правила дорожного движения, совершив наезд на пешехода, который умер.

«По приговору суда Лазькову назначено наказание в виде лишения свободы на срок шести лет шести месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении суда.

Также он должен будет заплатить семье погибшего журналиста 1,5 миллиона рублей. Приговор может быть обжалован в вышестоящем суде.