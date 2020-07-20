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Грозы и похолодание придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Грозовые дожди и ослабление жары ожидается в начале недели в Новосибирске, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

 «Пришел холодный атмосферный фронт. Он принес грозовые дожди и ослабление жары. Во вторник ночью ожидается до 17 градусов, днем в Новосибирске температура не выше 21 градуса», — сказал Ягудин.

По его словам, 21-23 июля ожидается умеренная погода с грозовыми отдельными дождями: ночью температура 10-15 градусов, днем 21-27 градусов тепла. 

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.