Грозы и похолодание придут в Новосибирск

Грозовые дожди и ослабление жары ожидается в начале недели в Новосибирске, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Пришел холодный атмосферный фронт. Он принес грозовые дожди и ослабление жары. Во вторник ночью ожидается до 17 градусов, днем в Новосибирске температура не выше 21 градуса», — сказал Ягудин.

По его словам, 21-23 июля ожидается умеренная погода с грозовыми отдельными дождями: ночью температура 10-15 градусов, днем 21-27 градусов тепла.