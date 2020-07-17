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Жара в Новосибирске сменится грозой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жара до 32 градусов ожидается в Новосибирске в выходные, в начале недели она сменится на грозовые дожди и прохладу, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Жаркий антициклон будет продвигаться дальше на восток и сохранит жару до 20 июля. Осадки маловероятны. В Новосибирске днем температура воздуха составит от 28 до 32 градусов», — сказал Ягудин.

В понедельник к региону приблизится холодный атмосферный фронт, он принесет грозовые дожди. 21-22 июня на фоне грозовых дождей температура воздуха опустится днем до 21-28 градусов тепла.

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