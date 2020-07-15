ИКЕА откроется в Новосибирске

Магазин ИКЕЯ в Новосибирске откроется в четверг, количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазине, будет ограничено, сообщает компания.

В четверг, 16 июля, для посетителей откроется магазин ИКЕА Новосибирск. Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазине, будет ограничено. Загруженность магазина будет отображаться на сайте IKEA.ru.

Посещение магазинов для покупателей будет возможно только в масках. По возможности, ИКЕА также попросит оплачивать покупки безналичным способом.

«С помощью специально разработанной системы подсчета посетителей магазин сможет отслеживать количество одновременно находящихся в нем людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом», — говорится в сообщении.

Интернет-магазин ИКЕА и доставка товаров с опцией бесконтактного получения, а также услуга «Закажи и забери» с опцией бесконтактного получения товаров в пункте самовывоза продолжают работать. Специальные условия обмена и возврата товаров продлеваются до 31 августа.