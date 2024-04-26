ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% и указал на необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, следует из сообщения регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее», — говорится в сообщении ЦБ.

Аналитики, которых опросил РБК в рамках консенсус-прогноза, считают, что цикл снижения ставки может начаться либо в июле, либо в сентябре-октябре.

При этом ряд экспертов допускают, что в случае сохранения темпов роста цен, сильно выбивающихся из прогноза ЦБ (на конец года регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 4-4,5%), регулятор может сохранять ставку в 16% до конца года.