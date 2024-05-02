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Россиянам напомнили о необходимости раскрыть доходы

Источник:
РИА Новости
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Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц завершится 2 мая. Если россиянин не успеет подать декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2023 году доходах, ему придется платить штраф за просрочку.

Отчитаться о доходах можно в МФЦ, налоговой инспекции, а также через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или в приложении «Налоги физлиц». Обязанность подачи декларации не затрагивает большинство россиян, так как НДФЛ обычно уплачивается автоматически.

Отчитаться самостоятельно нужно лишь в некоторых случаях — например, если человек получил доход от продажи недвижимости, находившейся в его собственности менее трех лет, либо выиграл в лотерею сумму менее 15 тысяч рублей, получил дорогостоящие подарки или доходы от источников за границей.

Для подачи декларации в Интернете понадобится электронная подпись. При ее отсутствии рекомендуется представить бумажную декларацию, так как генерация подписи занимает значительное время.

Штраф за просроченную подачу декларации составляет 5% от подлежащей уплате на ее основании суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. Вместе с тем действуют максимальные и минимальные размеры штрафа — он не может быть менее тысячи рублей и более 30% от суммы начисленного НДФЛ.

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