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Придуман способ зарабатывать с помощью кредиток

Источник:
«Банки.ру»
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Россиянам в настоящее время выгоднее получаемые доходы размещать на депозитах, а текущие расходы оплачивать кредитными картами с льготным периодом, заявил заместитель главы Центробанка Алексей Заботкин.

«В части кредитных карт определенную роль играет эффект, связанный с грейс-периодами. Когда при таких ставках, как сейчас, понятное дело, что гражданам выгодно направлять свои текущие доходы на пополняемые депозиты, чтобы получать высокую процентную ставку», — объяснил он.

По словам замглавы регулятора, из-за сложившейся на финансовом рынке ситуации финансирование текущих расходов за счет кредитных карт в рамках грейс-периодов получается сравнительно дешевым. При этом доходы капитализируются на вкладах с высоким процентом.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее отметила, что в 2024 году отмечается активный рост кредитования по кредитным картам, в отличие от кредитования наличными, объемы которого в условиях введенных ограничений сократились за первый квартал 2024 года на 1,4%.

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Экономика #Деньги
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