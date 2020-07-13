Новое уголовное дело возбуждено против Анатолия Быкова

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, сообщает СУ СК РФ по региону.
Ранее главным следственным управлением СК России по
Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в
организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и
Александра Наумова (пунктам «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР). Он арестован и
находится в СИЗО.
«В ходе следствия получены доказательства его причастности к
руководству преступным сообществом (часть 1 статьи 210 УК РФ)», — говорится в
сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 20 лет.
По предварительной версии следствия, Быков с 1993 по 1995
годы с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского
края, сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе преступную
группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым,
Владимиром Татаренковым и другими. Он ввел единые для всех их участников
нормы поведения и санкции за их нарушения.
«Членами организованных преступных групп, возглавляемых
Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего
положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов
Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из
преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году», — говорится в сообщении.
Быков трижды избирался в Законодательное собрание
Красноярского края (в 2003, 2007 и 2011 годах) под одномандатному округу,
уверенно обходя конкурентов.