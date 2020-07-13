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Новое уголовное дело возбуждено против Анатолия Быкова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Быков с Александром Уссом. Заксобрание Красноярского края

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, сообщает СУ СК РФ по региону.

Ранее главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пунктам «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР). Он арестован и находится в СИЗО.

«В ходе следствия получены доказательства его причастности к руководству преступным сообществом (часть 1 статьи 210 УК РФ)», — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По предварительной версии следствия, Быков с 1993 по 1995 годы с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края, сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым,  Владимиром Татаренковым  и другими. Он ввел единые для всех их участников нормы поведения и санкции за их нарушения.

«Членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году», — говорится в сообщении.

Быков трижды избирался в Законодательное собрание Красноярского края (в 2003, 2007 и 2011 годах) под одномандатному округу, уверенно обходя конкурентов.

 

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