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Жара задержится в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Жара задержится на неделе в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Жителям регионов обещают также грозы, а местами сильные ливневые дожди, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкалье местами кратковременные дожди, днем с грозами. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +13… +18, местами +8… +13 градусов, по южной половине края до 22. Днем +28… +33, местами от +23 до +28 градусов.

По Бурятии кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +14… +19, местами +7… +12 градусов. Днем +28…. +33, местами +20… +25 градусов.

В Иркутской области кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер переменный с порывами до 21 метра в секунду. Температура ночью +13… +18, при прояснении +6… +11 градусов. Днем +23… +28, при облачной погоде +13… +18, в северо-восточных и верхнеленских районах до +33 градусов.

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Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.