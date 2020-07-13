Жара задержится в Восточной Сибири

Жара задержится на неделе в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Жителям регионов обещают также грозы, а местами сильные ливневые дожди, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкалье местами кратковременные дожди, днем с грозами. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +13… +18, местами +8… +13 градусов, по южной половине края до 22. Днем +28… +33, местами от +23 до +28 градусов.

По Бурятии кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +14… +19, местами +7… +12 градусов. Днем +28…. +33, местами +20… +25 градусов.

В Иркутской области кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер переменный с порывами до 21 метра в секунду. Температура ночью +13… +18, при прояснении +6… +11 градусов. Днем +23… +28, при облачной погоде +13… +18, в северо-восточных и верхнеленских районах до +33 градусов.